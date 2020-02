Reforma prokuratúry a zmena voľby generálneho prokurátora

Kočnerové nahrávky s bývalým Generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom naštrbili dôveru verejnosti v nezávislosť Generálnej prokuratúry SR ako i jej najvyšších predstaviteľov. Prišiel čas konať a vykonať potrebné zmeny.

Ak chceme zmeniť tento žalostný stav prokuratúry, spolu s voľbou jej hlavného predstaviteľa, tak potom bude potrebné nevyhnutne zasiahnuť do VIII. Hlavy Ústavy Slovenskej republiky.

Aktuálne je prokuratúra je organizovaná monokraticky. V skratke to znamená že generálny prokurátor je nadriadený všetkým prokurátorom. Pre prípad že by došlo k začatiu trestného stíhania i osoby generálneho prokurátora, má dostatok možností ako by mohol do takého konania masívne a účinne zasahovať. Tento systém bude však potrebné reformovať a zmeniť tak, aby sa z prokuratúry stala jedna zo zložiek výkonnej moci, ktorá by mala spadať pod Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Práve vďaka takémuto kroku by sa docielila skutočná nezávislosť prokurátorov pri výkone ich činnosti, nakoľko väčšinu rozhodnutí prokurátorov, najmä tých proti ktorým je prípustná sťažnosť, by mali následne preskúmavať súdy. Takto by sa rozhodnutia prokurátorov dostali i pod vyšší stupeň kontroly zo strany verejnosti a médii so zreteľom na princíp verejnosti súdnych konaní.

Taktiež je nevyhnutné, aby sa voľba Generálneho prokurátora Slovenskej republiky stala nezávislejšou, a to najmä nezávislejšou na vôli a voľbe politických strán. Dalo by sa to dosiahnuť napríklad tak, že generálneho prokurátora by volila rada prokurátorov, ktorá by súčasne mala byť otvorená i iným právnickým povolaniam.

Uvedené reformy a zmeny by mali v konečnom dôsledku viesť k zvýšeniu dôvery verejnosti v Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky,k zvýšeniu dôvery k jej hlavným predstaviteľom a k prokurátorskému stavu ako takému. Nebolo by dobrou vizitkou našej krajiny, ak by inštitúcia ktorá má v náplni ako jednu zo svojich hlavných činností odhaľovanie a postihovanie nezákonnej a trestnej činnosti, dlhodobo trpela vysokým stupňom nedôvery zo strany verejnosti.