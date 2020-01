Je potrebné voliť ?

Dokážme že si demokraciu zaslúžime a nedovoľme aby výsledky nastávajúcich volieb do Národnej rady Slovenskej republiky začali meniť politickú tvár Slovenska

Povojnový optimizmus, ktorý sa spája s vierou v demokraciu ako symbol lepšej budúcnosti, nahrádza v súčasnosti akási skepsa a pesimizmus - najmä vo vzťahu k demokracii, at o aj pre náš nejednotný hodnotový náhľad na to, v čom spočíva lepší život.

Ja to pravdepodobne spôsobené aj tým, že každý jeden z nás má rozdielne predstavy o demokratickom spoločenskom systéme - teda o tom, čo nám je schopný ponúknuť, a čo od neho očakávame.

Zrejme sa zhodneme na tom, že Slovensko, teda štát založený na princípoch demokratického politického pluralizmu, zlyháva v istých oblastiach, kde by sa to nemalo diať - konkrétne nám na mysli ochranu zdravia v súvislosti s nedávnymi udalosťami, z ktorých sa snažia isté politické subjekty vytlĺkať politický kapitál. Nie je to však nič nezvyčajné, tento "fenomén" sa vyskytuje aj v iných krajinách.

Ak si štát prestáva plniť svoju úlohu a zlyháva pri ochrane svojich občanov, nastupujú na scénu radikálne a populistické strany a zoskupenia, ktoré chcú suplovať štát práve v týchto oblastiach. Tieto skupiny takmer vždy ponúkajú rýchle a účinné "riešenia", ktoré na prvý pohľad vyzerajú lákavo a zaujmú verejnosť svojou jednoduchosťou, no málokto si uvedomuje, že nie sú v súlade s princípmi demokratického spoločenského poriadku.

História nám už však viackrát ukázala, ako to dopadne pri radikálnych riešeniach politického extrému - vždy to v konečnom dôsledku smeruje k odstráneniu demokratického systému a jeho inštitúcii. Dalo by sa povedať, že to majú takpovediac zakódované vo svojej DNA. Samozrejme, nemôžu to podať verejnosti takto na rovinu, a práve preto tak radi schovávajú svoje reálne úmysly za na prvý pohľad jednoducho splniteľné sľuby, vyhlásenia, ktoré vzbudzujú emócie všetkých druhov, a iné agitácie všemožného druhu.

Slovenská republika nie je v tomto smere výnimkou - aj u nás dá pozorovať zvýšená náklonnosť časti verejnosti k politickým subjektom, ktoré ponúkajú tieto riešenia ako jedinú možnú záchranu pre Slovensko.

Musíme si ale naliať čistého vína - jednoduché riešenia komplexných problémov, tak ako ich prezentujú a ponúkajú radikálne a populistické subjekty, neexistujú. Teda aspoň nie také, ktoré by v sebe nezahŕňali využívanie násilia a šírenie atmosféry strachu.

Keďže som presvedčený o tom, tadiaľ tá správna cesta nevedie, musím spoločne urobiť všetko pre to, aby sa ľudia v prvom rade nemuseli utiekať k extrému. Dosiahnuť sa to dá, nebude to však jednoduchý boj - občania musia opäť začať dôverovať orgánom štátnej moci, a to sa pri dnešných vládnych predstaviteľoch nedá, o tom sa snáď nemusíme ani baviť.

Slovensko sa musí posunúť vpred a stať sa štátom, kde sa vyššie spomínané zlyhania riešia na tých najvyšších miestach, a najmä bezodkladne. Keďže sa tak aktuálne nedeje, ľudia sa obracajú na tých, ktorí im ponúkajú rýchle riešenia, no tie sú len politickou agitkou a sú nerealizovateľné, čo aj oni sami dobre vedia.

Keďže aktuálne prebieha intenzívna kampaň všetkých kandidujúcich strán, a dátum konania volieb do Národnej rady SR - 29. február 2020 - sa nezadržateľne blíži, chcem sa vám, občanom Slovenskej republiky, prihovoriť a zároveň vás vyzvať - prosím, choďte voliť.

Pravdaže si dobre zvážte svoju voľbu, ani vás nechcem presviedčať o tom, koho by ste mali voliť, dôležité je ísť k volebnej urne a ukázať, že vám záleží na budúcnosti Slovenska. Tí, ktorí sú presvedčení o neomylnosti radikálnych a extrémnych strán, voliť jednoznačne pôjdu. Nedovoľme im, aby prevalcovali demokraciu na Slovensku.

Na záver by som rád pripomenul výrok bývalého britského premiéra a politika Winstona Churchilla:

" Politika nám prináša veľa sklamaní, avšak kvôli tomu by sme sa nemali zriekať práv voliť. Už len preto nie, keď nevolíme, potom rozhodujú tí ktorí voliť chodia".

JUDr. Jaroslav Málek kandidáta na poslanca NR SR za stranu Hlas pravice